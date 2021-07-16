На военном заводе в Дзержинске произошел взрыв

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как уточнили в ведомстве, возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции не повреждены. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. Угрозы населению нет.
Завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске входит в военно-промышленный комплекс России. Предприятие является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, а также является единственным в РФ производителем октогена и гексогена.