На военном заводе в Дзержинске произошел взрыв

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как уточнили в ведомстве, возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции не повреждены. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. Угрозы населению нет.