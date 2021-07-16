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На российском военном заводе произошел взрыв. Есть пострадавшие

Ura.Ru
21 минуту назад
Взрыв емкости с ацетоном произошел в одном из цехов завода в Дзержинске (Нижегородская область). При ЧП пострадали три человека, сообщили в региональном МЧС.
На военном заводе в Дзержинске произошел взрыв
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«16 июля 2021 года в 17:45 поступило сообщение о разгерметизации емкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. С территории эвакуировано семь человек, пострадало три человека», — указано в сообщении МЧС.
Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как уточнили в ведомстве, возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции не повреждены. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. Угрозы населению нет.
Завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске входит в военно-промышленный комплекс России. Предприятие является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, а также является единственным в РФ производителем октогена и гексогена.
Происшествия,МЧС,Нижегородская Область,
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