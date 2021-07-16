Запись переговоров диспетчеров при взлете Ан-28 попала в Сеть

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Как следует из записи, они пытались связаться с экипажем Ан-28, но командир воздушного судна не выходил на связь.

Напомним, пассажирский лайнер Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" исчез сегодня, 16 июля под Томском в процессе выполнения рейса "Кедровый – Томск". Как сообщил последствии источник в экстренных службах, пропавшее воздушное судно спасатели обнаружили в 18:36 по местному времени. На борту лайнера присутствовало 19 человек, в частности двое детей и четыре члена экипажа. Все они остались в живых.

Также в интернет выложили комментарии непосредственных участников произошедшего. Речь идет о людях, присутствовавших на борту самолета при жесткой посадке.

По словам одного из них, в ходе полета произошел одновременный отказ двух двигателей. Причиной тому послужило обледенение: двигатели покрылись льдом и не заводились. После решено было выбрать подходящее место для совершения посадки, в процессе которой лайнер цеплялся за деревья. А при касании земли он «уткнулся носом и перевернулся».

Ранее сообщалось, что представители оперштаба рассматривают несколько версий произошедшего с самолетом Ан-28. В качестве основной выделяли как раз аварийную посадку по причине отказа двигателя.