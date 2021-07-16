Новое дело против Никиты Белых: подробности СК

Новое уголовное дело в отношении бывшего главы Кировской области Никиты Белых включает в себя два эпизода — речь идет о событиях 2011 и 2015 годов, когда он занимал должность губернатора. Следственный комитет обнародовал данные о том, в совершении каких именно преступлений обвиняют экс-чиновника, уже отбывающего восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере.

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Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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"Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Версия следствия

По версии следствия, в декабре 2011 года Никита Белых в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту главы региона, обеспечил выделение средств областного бюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы, то есть предназначенных для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с муниципальными и областными учреждениями региона и соответствующих определению служебных жилых помещений, установленному статьей 93 Жилищного кодекса РФ, путем внесения соответствующих изменений в региональное законодательство.

"При этом он осознавал, что АО "К.Р.И.К." не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом", - отметили в СК.

Денежные средства в сумме 448 млн рублей, выделенные из бюджета, были израсходованы АО "К.Р.И.К." на текущие нужды, а приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды, проинформировали в ведомстве. В СК отметили, что бывший Губернатор активно освещал в СМИ мероприятия по реализации в регионе программы "Служебное жилье", в рамках которой якобы осуществлялись закупка и строительство служебного жилья. Однако эта областная программа разработана и утверждена не была.

"Вышеуказанные действия Никиты Белых повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении значительного материального ущерба, не включении жилых помещений, приобретенных АО "К.Р.И.К.", в специализированный жилищный фонд, в нарушении прав граждан на получение служебных жилых помещений для проживания на условиях договора найма служебного жилого помещения", - добавили в СК.

Второй эпизод

Помимо этого, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО "К.Р.И.К." с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей, утверждают следователи. В последующем в ходе рабочих совещаний он дал указания о распределении большей части данных денежных средств на нужды иных юрлиц, не связанные с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения, пояснили в СК. Суммы задолженности не были возвращены в АО "К.Р.И.К.". Последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО "К.Р.И.К." с правительства региона были взысканы более 202 млн рублей, причинив региональному бюджету материальный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.

Хроника дел в отношении Никиты Белых

О возбуждении нового дела в отношении Белых СК сообщил 6 июля 2021 года. Экс-глава Кировской области был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане в момент получения им пакета со 150 тыс. евро наличными. СК возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня ему предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин отправил Белых в отставку в связи с утратой доверия главы государства. По версии следствия, губернатор лично и через посредника получил от руководства двух предприятий региона около 600 тыс. евро, пообещав в обмен покровительство со стороны областного правительства. Бывший губернатор свою вину не признал.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима , а также штрафу в размере 48 млн 201 тыс. рублей. При этом суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств. Из обвинения был исключен квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Суд не установил действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям области.

Версия самого Никиты Белых

После задержания экс-губернатор не отрицал получения денег, но утверждал, что они предназначались для нужд города. Он заявил, что "никогда не вел никакой преступной деятельности" и не собирается ее вести.

"Я действительно хочу честно доказать свою невиновность. Я успешный чиновник, и я хочу аргументированно доказать, что никогда не брал взяток и не беру", - говорил Белых в суде.