"Цепляли деревья": Пассажир севшего в тайге Ан-28 о приземлении

Пассажир самолета Ан-28, экстренно севшего в тайге под Томском рассказал о приземлении. Его слова приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам пассажира, в полете одновременно отказали оба двигателя.

«Это было обледенение — они покрылись льдом и не заводились. Дальше нашли место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. При посадке цепляли деревья, а коснувшись земли, самолет уткнулся носом и перевернулся», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что после посадки удалось открыть выходы и выбраться из самолета. Люди успели организовать небольшой лагерь и разжечь костер, так как думали, что могут остаться там на ночь. Пилот в это время подавал сигналы бедствия, спасатели обнаружили борт приблизительно через два часа после произошедшего.

Самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области ранее 16 июля. На борту с учетом членов экипажа находились 19 человек, в том числе двое детей.

Все люди, которые находились на борту пропавшего с радаров самолета Ан-28, остались в живых, сообщил представитель ГУМЧС по региону.

Легкий пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. Из Томска к месту происшествия направили самолеты для эвакуации людей.

Сегодня Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" исчез с радаров над Бакчарским районом. На его борту находились 14 пассажиров, в числе которых три ребенка, а также три члена экипажа.

Пассажиров с совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 доставят вертолетом в Томск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 16 июля.

— Люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу, 16 июля, и совершивший жесткую посадку, смог посадить пилот Анатолий Прытков, вторым пилотом воздушного судна является Фарух Хасанов. Фотографию первого пилота публикует НТВ в своем Telegram-канале.

Предварительно, Прытков получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм. Их доставили в больницу Томска, там их осмотрят медики.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения с радаров пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник сообщил, что шансов посадить Ан-28 в тайге в Томской области было 50 на 50 процентов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что пилот Анатолий Прытков прекрасно выполнил свою задачу.

В беседе с «Лентой.ру» Юрий Сытник сообщил, что посадить самолет в тайге очень сложно.

«То, что посадил самолет, — браво. Все пассажиры целы, весь экипаж жив и слава богу. Любой самолет в тайге очень тяжело посадить. Нужно найти просеку или поляну. Нужно иметь самообладание командиру корабля, чтобы принять такое решение — посадить самолет вне аэродрома. Он же понимает, что случиться может 50 на 50 — или катастрофа, или все выживут. То, что сделано командиром, — это прекрасно. Молодец, ура!» — так Сытник оценил действия Прыткова.

Появились первые фото и видео самолёта Ан-28 после жёсткой посадки в Томской области. Кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.