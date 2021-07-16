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"Цепляли деревья": Пассажир севшего в тайге Ан-28 о приземлении

Елена Прошина
27 минут назад
Пассажир самолета Ан-28, экстренно севшего в тайге под Томском, рассказал о приземлении. Его слова приводит издание Baza в своем Telegram-канале.
По словам пассажира, в полете одновременно отказали оба двигателя.
«Это было обледенение — они покрылись льдом и не заводились. Дальше нашли место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. При посадке цепляли деревья, а коснувшись земли, самолет уткнулся носом и перевернулся», — сообщил собеседник издания.
Он добавил, что после посадки удалось открыть выходы и выбраться из самолета. Люди успели организовать небольшой лагерь и разжечь костер, так как думали, что могут остаться там на ночь. Пилот в это время подавал сигналы бедствия, спасатели обнаружили борт приблизительно через два часа после произошедшего.
Самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области ранее 16 июля. На борту с учетом членов экипажа находились 19 человек, в том числе двое детей.

Пассажиры совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 остались живы

Все люди, которые находились на борту пропавшего с радаров самолета Ан-28, остались в живых, сообщил представитель ГУМЧС по региону.
Легкий пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. Из Томска к месту происшествия направили самолеты для эвакуации людей.
Сегодня Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" исчез с радаров над Бакчарским районом. На его борту находились 14 пассажиров, в числе которых три ребенка, а также три члена экипажа.

Людей с совершившего жесткую посадку Ан-28 доставят вертолетом в Томск

Пассажиров с совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 доставят вертолетом в Томск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 16 июля.
— Люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Стала известна личность посадившего Ан-28 в тайге пилота

Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу, 16 июля, и совершивший жесткую посадку, смог посадить пилот Анатолий Прытков, вторым пилотом воздушного судна является Фарух Хасанов. Фотографию первого пилота публикует НТВ в своем Telegram-канале.
Предварительно, Прытков получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм. Их доставили в больницу Томска, там их осмотрят медики.

СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения с радаров пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
«Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

Заслуженный пилот России оценил действия посадившего Ан-28 в тайге летчика

Заслуженный пилот России Юрий Сытник сообщил, что шансов посадить Ан-28 в тайге в Томской области было 50 на 50 процентов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что пилот Анатолий Прытков прекрасно выполнил свою задачу.
В беседе с «Лентой.ру» Юрий Сытник сообщил, что посадить самолет в тайге очень сложно.
«То, что посадил самолет, — браво. Все пассажиры целы, весь экипаж жив и слава богу. Любой самолет в тайге очень тяжело посадить. Нужно найти просеку или поляну. Нужно иметь самообладание командиру корабля, чтобы принять такое решение — посадить самолет вне аэродрома. Он же понимает, что случиться может 50 на 50 — или катастрофа, или все выживут. То, что сделано командиром, — это прекрасно. Молодец, ура!» — так Сытник оценил действия Прыткова.

В Сети появились кадры с места жёсткой посадки Ан-28

Появились первые фото и видео самолёта Ан-28 после жёсткой посадки в Томской области. Кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
На кадрах видны лежащий на земле перевёрнутый самолёт, а также искорёженные носовая часть фюзеляжа и стойка шасси
Происшествия,Видео,Юрий Сытник,МЧС,СКР,НТВ,РИА Новости,Lenta.ru,Томская Область,Томск,
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