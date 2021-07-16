Пассажирский лайнер Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" сегодня, 16 июля, исчез под Томском в ходе выполнения рейса "Кедровый – Томск". Как сообщил позже источник в экстренных службах, пропавший самолет нашли спасатели в 18:36 по местному времени. На борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. Все они оказались живы.

К настоящему времени в Сети появились свидетельства участников инцидента – людей, которые находились на борту самолета во время жесткой посадки. Их рассказы приводит телеграм-канал Baza

«Во время полета отказали два двигателя – в одно время. Причиной стало обледенение — они покрылись льдом и не заводились. Далее выбрали место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. В процессе посадки цепляли деревья, а коснувшись земли, самолет уткнулся носом и перевернулся».

«После посадки открыли выходы и вышли наружу. Организовали небольшой лагерь, развели костер, поскольку думали, что можем остаться там на ночь. Пилот в это время подавал сигналы бедствия. Спасатели нашли нас приблизительно спустя два часа после приземления».

Ранее сообщалось, что в оперативном штабе рассматривают несколько версий случившегося с самолетом Ан-28. В качестве главной выделяют как раз аварийную посадку из-за того, что отказал двигатель. Затем у пилотов получилось посадить воздушное судно в тайге.

Отмечается, что аварийные выходы в самолете при этом остались целыми, людям удалось покинуть поврежденный лайнер. Возгорания не случилось.