Превышение полномочий: Никите Белых предъявили новое обвинение

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Об этом Business FM сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

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«Утром 16 июля 2021 года Белых Никите Юрьевичу в Кирове следователем СУ СК России по Кировской области предъявлено обвинение по двум эпизодам: пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ, пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»)», — сказал он.

Ранее СК сообщал, что оценивает причиненный Белых ущерб в сумму более чем 200 млн рублей . Теперь, уточнил адвокат, по первому эпизоду следствие оценило сумму ущерба в 448 млн рублей, а по второму — в 293,2 млн рублей.

По словам защитника, ни по одному из эпизодов его подзащитный вину не признает и «настаивает на прекращении уголовного преследования в отношении него, которое возникло по надуманным основаниям».

Грохотов рассказал, что по первому эпизоду следствие полагает, что в период с 2012-го по 2015 год Белых передал в собственность Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») жилые помещения, предназначенные для специализированного жилищного фонда Кировской области. В этой связи из бюджета Кировской области в 2012 году было выделено 448 млн рублей для строительства новых зданий и приобретения готовых жилых помещений. АО «КРИК» стало предоставлять такое жилье (квартиры) работникам бюджетной сферы на условиях долгосрочной льготной аренды, пояснил он.

Согласно предъявленному обвинению, 2 ноября 2015 года по указанию Белых генеральный директор корпорации Перминов В. И. заключил договор займа с АО « ОХК «Уралхим» на 320 млн рублей под залог вышеуказанных квартир.

«Следствие считает, что раз вышеуказанные квартиры были приобретены за счет бюджетных средств в рамках реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области на 2013-2021 годы» и предоставлены гражданам в соответствии с законом Кировской области «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Кировской области», то должны относиться к специализированному жилищному фонду Кировской области», — продолжил защитник.

28 сентября 2018 года суд признал АО «КРИК» банкротом, а принадлежавшие организации квартиры были включены в конкурсную массу и реализованы посредством открытых торгов в апреле 2020 года.

Тем самым, по мнению следствия, бюджету Кировской области причинен материальный ущерб в размере не менее 448 млн рублей — всей суммы, выделенной на строительство жилья из бюджета.

Второй эпизод касается осени 2015 года. Следствие считает, что не позднее 30 октября 2015 года Белых, «действуя из иной личной заинтересованности», в целях финансирования деятельности различных организаций, расположенных на территории Кировской области, обладающих неустойчивым финансовым состоянием, договорился о том, что руководство АО «ОХК «Уралхим» предоставит АО «КРИК» заем на сумму «не менее 320 млн рублей». Реализуя задуманное, Никита Белых, не входя в состав органов управления коммерческой организации АО «КРИК», единственным акционером которой являлось Министерство государственного имущества Кировской области, обеспечил подготовку решения совета директоров корпорации об одобрении договора займа. «Договор займа был заключен 2 ноября 2015 года на срок до 12 ноября 2016 года с уплатой 12% годовых», — сказал защитник. Получив заем, АО «КРИК» из этих средств оплатило задолженность кировского областного предприятия «Управление по обеспечению топливом» (КОКП «УОТ») перед банком в размере 96,81 млн рублей. Также АО «КРИК» выделило ООО «ТД «НефтеТехСнаб» 93,19 млн рублей и передало АНО «Молодежный хоккейный клуб «Олимпия» и «Кировский хоккейный клуб «Родина» займы в 8 млн и 12 млн рублей соответственно.

«Суммы задолженности не были возвращены в АО «КРИК», а решением Арбитражного суда Кировской области 24 августа 2018 года в пользу АО «КРИК» взысканы денежные средства в сумме 202 млн 542 рубля, которые в дальнейшем взысканы с правительства Кировской области», — гласит обвинение.

По мнению следствия, данная сумма считается материальным ущербом, причиненным бюджету Кировской области в результате действий Белых, «явно выходящих за пределы его полномочий». «Общая сумма ущерба по этому эпизоду уточнена до 293 216 487 рублей, видимо, с учетом денежных средств, направленных в хоккейные клубы с начисленными процентами», — сказал Андрей Грохотов

Комментируя обвинение по первому эпизоду дела, защитник отметил, что в первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что предполагаемый следствием ущерб возник в апреле 2020 года, спустя годы, когда Белых уже не был губернатором, а совершение незаконных действий вообще датируется 2012-2015 годами.

«Второй важный вопрос: следствие указывает, что реализации квартир на торгах предшествовало банкротство АО «КРИК». Однако банкротство случилось в 2018 году, а в 2016-м у АО «КРИК» не было никаких признаков финансовой несостоятельности», — продолжил защитник. Он отметил, что все изменилось после задержания и ареста Белых в июне 2016 года по обвинению во взятке. Показатели АО «КРИК» резко пошли вниз, но даже после этого по итогам 2016 года активы предприятия насчитывали более 1,5 млрд рублей (из них чистые активы — 850 млн рублей), у него имелась прибыль. 2017-2018 годы принесли АО «КРИК» резкое снижение объемов основных средств, большие убытки и увеличение дебиторской задолженности.

«Если банкротство АО «КРИК» случилось не в результате кредита в 320 млн рублей, а в результате действий и решений со стороны лиц, имевших право давать обязательные для предприятия указания или иным образом определявших его действия во второй половине 2016-2018 годов, тогда и банкротство предприятия, банкротные процедуры и продажа квартир являются следствием этих действий и решений, а не следствием действий Никиты Белых», — полагает адвокат. Он отметил, что следствие «эту тему тщательно обходит стороной, как будто причины банкротства, решения и сделки периода после губернаторства Белых не имеют никакого значения для данного дела».

«Здесь ситуацию можно сравнить с такой аналогией: в случае крушения современного вертолета можно привлечь к ответственности изобретателя начала ХХ века Сикорского, ведь неважно в таком случае, как обслуживался и управлялся вертолет, главное, что он упал, а идею конструкции придумал Сикорский», — привел аналогию Грохотов.

Он добавил, что о наличии причинно-следственной связи между действиями Белых в 2012-2015 годах и продажей квартир на торгах в 2020 году можно говорить, только если бы действия его подзащитного привели к банкротству АО «КРИК».

«Защита уверена, что это не так, поэтому настаивает на расследовании и оценке действий тех лиц, которые отвечали за благополучие АО «КРИК» в период второй половины 2016-2018 годов и действия в период банкротных процедур», — полагает Грохотов.

Он добавил, что интересна ситуация и с «последствиями». По его словам, из открытых источников известно , что 23 июня 2021 года между правительством Кировской области и АО «ОХК «Уралхим» было подписано соглашение, согласно которому в собственность Кировской области безвозмездно переданы 296 квартир, те самые, которые попали в конкурсную массу в связи с банкротством АО «КРИК». По данным СМИ, «распоряжение о принятии квартир в областную собственность в апреле подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин . Теперь процесс завершен».

«Другими словами, никаких общественно опасных последствий нет, из бюджета не потрачено ни рубля, поскольку квартиры переданы безвозмездно», — указал защитник.

Что же касается второго эпизода дела, то, как отметил адвокат, здесь, по мнению защиты, не имела значения финансовая устойчивость компаний, которые получили деньги, а лишь заемщика — АО «КРИК».

«Финансовые данные и показания свидетелей указывают на то, что никаких рисков невыполнения АО «КРИК» своих заемных обязательств перед АО «ОХК «Уралхим» не существовало, причин банкротства АО «КРИК » в период 2012-го — первой половины 2016 года не имелось», — констатировал он.