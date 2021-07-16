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Опубликовано видео столкновения BMW и мотоциклиста

Юрий Столбов
30 минут назад
В ночь на 16 июля в Калининском районе Петербурга на улице Руставели произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщают "Невские новости". Двухколесный транспорт подрезала белая BMW.
Момент аварии попал на видеорегистратор одного из очевидцев. Судя по видео, водитель легкового автомобиля решил съехать на подъездную дорожку к рядом стоящему гипермаркету, но при этом не включил поворотники.
Мотоциклист не ожидал такого маневра от BMW и на всей скорости врезался в легковой автомобиль. Информации о его состоянии здоровья нет.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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