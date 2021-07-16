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СМИ: сотрудничавший с агентством Reuters фотокорреспондент погиб в Афганистане

ТАСС
21 минуту назад
Фотокорреспондент индийского происхождения Даниш Сиддики, сотрудничавший с агентством Reuters, погиб в ходе боевых действий в провинции Кандагар, расположенной в южной части Афганистана. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
Стрингер агентства Reuters погиб в Афганистане
Фото: соцсетисоцсети
По данным канала, в последние несколько дней журналист, являвшийся лауреатом Пулитцеровской премии, освещал ситуацию в провинции.
14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили процесс вывода своих войск. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления по ряду направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории исламской республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.
Происшествия,Джозеф Байден,Талибан,МИД,Reuters,Кандагар,Афганистан,
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