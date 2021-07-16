В МВД ответили на новости о стрельбе на МКАД

Московская полиция опровергла информацию об инциденте со стрельбой на МКАД. Об этом сообщает РЕН ТВ
со ссылкой на столичное управление МВД.
Новости о стрельбе из белой Toyota на МКАД появились ранним утром в пятницу, 16 июля. Собеседники РЕН ТВ утверждали, что это произошло на 23-м километре трассы.
Сообщалось, что автомобиль попытался скрыться.
В МВД
заявили, что информация об инциденте не подтвердилась, обстановка на дороге была и остается спокойной.
Две недели назад на востоке Москвы произошел уличный конфликт со стрельбой.
Мужчины задели друг друга плечами на автобусной остановке на Вешняковской улице, начали перепалку, затем один из них достал газовый пистолет, выстрелил в лицо другому и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.