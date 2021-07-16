В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В МВД ответили на новости о стрельбе на МКАД

Мария Иванова
1 час назад
Московская полиция опровергла информацию об инциденте со стрельбой на МКАД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.
В МВД ответили на новости о стрельбе на МКАД
Фото: ТАССТАСС
Новости о стрельбе из белой Toyota на МКАД появились ранним утром в пятницу, 16 июля. Собеседники РЕН ТВ утверждали, что это произошло на 23-м километре трассы.
Сообщалось, что автомобиль попытался скрыться.
В МВД заявили, что информация об инциденте не подтвердилась, обстановка на дороге была и остается спокойной.
Две недели назад на востоке Москвы произошел уличный конфликт со стрельбой.
Мужчины задели друг друга плечами на автобусной остановке на Вешняковской улице, начали перепалку, затем один из них достал газовый пистолет, выстрелил в лицо другому и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.
Происшествия,МВД,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители