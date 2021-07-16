В МВД ответили на новости о стрельбе на МКАД

Московская полиция опровергла информацию об инциденте со стрельбой на МКАД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.

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Новости о стрельбе из белой Toyota на МКАД появились ранним утром в пятницу, 16 июля. Собеседники РЕН ТВ утверждали, что это произошло на 23-м километре трассы.

Сообщалось, что автомобиль попытался скрыться.

МВД заявили, что информация об инциденте не подтвердилась, обстановка на дороге была и остается спокойной.

Две недели назад на востоке Москвы произошел уличный конфликт со стрельбой.