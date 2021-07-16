Москвич с COVID заселился в хостел

Суд установил, что 10 апреля 2020 года мужчина, зараженный коронавирусом, выписался из больницы для дальнейшего амбулаторного лечения. При выписке он указал свой адрес и получил предписание о самоизоляции. По словам представителей прокуратуры, данные оказались недостоверными, а носитель инфекции, осознавая, что может заразить других людей, заселился в хостел на Рязанском проспекте.