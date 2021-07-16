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Москвич с коронавирусом заселился в хостел и получил срок

Мослента
1 час назад
Житель столицы был приговорен к десяти месяцам ограничения свободы за то, что поселился в одном из московских хостелов, когда болел коронавирусом. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Москвич с COVID заселился в хостел
Фото: Дмитрий Коротаев / КоммерсантъДмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Суд установил, что 10 апреля 2020 года мужчина, зараженный коронавирусом, выписался из больницы для дальнейшего амбулаторного лечения. При выписке он указал свой адрес и получил предписание о самоизоляции. По словам представителей прокуратуры, данные оказались недостоверными, а носитель инфекции, осознавая, что может заразить других людей, заселился в хостел на Рязанском проспекте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и создании угрозы массового заболевания людей. В течение года мужчине удавалось скрываться от следствия, но в мае текущего года его задержали. В суде он полностью признал вину и получил срок.
Ранее мигранты из Кыргызстана и Таджикистана устроили массовую драку у метро Кузьминки. Полиция задержала около ста человек.
Происшествия,Криминал,
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