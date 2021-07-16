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Российскому чемпиону мира по армрестлингу грозит 10 лет тюрьмы

Газета.Ru
1 час назад
Чемпион мира по армрестлингу россиянин Дмитрий Силаев обвиняется в нападении на разнорабочего, сообщает телеграм-канал 112.
Чемпиону по армрестлингу Силаеву грозит 10 лет тюрьмы
Фото: vk.comvk.com
Красноярский армрестлер вместе со своими друзьями под видом полицейских надели наручники на рабочего и завели в квартиру, где тот должен был работать.
Силаев и его друзья наставили на рабочего пистолет и отняли у него 20 тысяч рублей. Также преступники вынудили рабочего написать расписку на 500 тысяч рублей.
Пострадавший обратился в полицию, преступники были задержаны. Суд принял решение об их аресте. Теперь Силаеву грозит 10 лет колонии за разбой.
В 2015 году вошел в пятерку сильнейших людей планеты и взял серебро на мировом турнире по армрестлингу, тренерскую карьеру он совмещал с работой врача-стоматолога. В 2017 году он привез в Красноярск бронзу из Польши.
Ранее британская полиция арестовала четырех человек за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии в соцсетях.
Происшествия,Криминал,
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