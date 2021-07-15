На бельгийской АЭС произошла утечка водорода

В бельгийской провинции Антверпен минувшей ночью был остановлен один из реакторов на атомной электростанции (АЭС) «Доэль». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Федерального агентства ядерного контроля (AFCN).

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В заявлении агентства говорится, что работники АЭС вручную остановили реактор «Доэль 2», поскольку сотрудники управляющей компании ENGIE Electrabel выявили быстрое повышение расхода водорода в генераторе, что указывает на утечку.

В контролирующей организации отметили, что ситуация находится под контролем.

«Федеральное агентство ядерного контроля отслеживает этот инцидент в сотрудничестве с ENGIE Electrabel», — сказали в компании.