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На бельгийской АЭС произошла утечка водорода

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
В бельгийской провинции Антверпен минувшей ночью был остановлен один из реакторов на атомной электростанции (АЭС) «Доэль». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Федерального агентства ядерного контроля (AFCN).
На бельгийской АЭС произошла утечка водорода
Фото: TwitterTwitter
В заявлении агентства говорится, что работники АЭС вручную остановили реактор «Доэль 2», поскольку сотрудники управляющей компании ENGIE Electrabel выявили быстрое повышение расхода водорода в генераторе, что указывает на утечку.
В контролирующей организации отметили, что ситуация находится под контролем.
«Федеральное агентство ядерного контроля отслеживает этот инцидент в сотрудничестве с ENGIE Electrabel», — сказали в компании.
Там добавили, что реактор вновь запустят только после того, как утечка будет остановлена.
Происшествия,РИА Новости,Антверпен,
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