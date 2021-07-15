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В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

ТАССиещё 10
19 минут назад
Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, его разыскивает полиция. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области
Фото: ТАССТАСС
Как ранее сообщили местные СМИ, в Азовском районе Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в результате чего была убита одна женщина и двое человек пострадали.
"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС информацию, что три пассажира автобуса получили ножевые ранения.
"Один человек погиб и двое госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Ростовская Область,
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