Потоп в Шереметьево: отменено и задержано 39 рейсов

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропорту Шереметьево вечером в четверг на фоне подтопления, сообщает сервис " Яндекс . Расписание". Данная информация представлена по состоянию на 20.35 мск.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в Шереметьево задержано 37 вылетов, а два - отменено.

Ранее пассажиры, оказавшиеся в этом аэропорту во время сильного ливня, рассказали "Газете.Ru" о том, как погодные условия повлияли на работу воздушной гавани.