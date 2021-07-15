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Почти 40 рейсов задержано и отменено в Шереметьево на фоне подтопления

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропорту Шереметьево вечером в четверг на фоне подтопления, сообщает сервис "Яндекс. Расписание". Данная информация представлена по состоянию на 20.35 мск.
Потоп в Шереметьево: отменено и задержано 39 рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, в Шереметьево задержано 37 вылетов, а два - отменено.
Ранее пассажиры, оказавшиеся в этом аэропорту во время сильного ливня, рассказали "Газете.Ru" о том, как погодные условия повлияли на работу воздушной гавани.
До этого в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили о введении временных ограничений на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме в связи с интенсивным дождем и неблагоприятными погодными условиями. 15 июля в Москве идут ливни с грозой.
Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Яндекс,Газета.Ru,
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