Потоп в Шереметьево: самолеты не могут зайти на посадку

На записи видны стоящие в воде самолеты.

По данным Mash, многие рейсы из-за этого не могут пойти на посадку.

Жители Москвы в соцсетях радуются долгожданному дождю и публикуют видео со столичных улиц.

«Дождь начался, но слабый. Больше гром раскатами пугает», - написал в твиттере @VDegunino (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Вот было столько дней жары и сегодня вдруг начался ДОЖДЬ С ГРОЗОЙ но главное что ВСЁ ТАК ЖЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ ДУШНО И ЖАРКО», - отметила @sapphicbakery.

«Сначала была «сухая гроза», теперь дождь стеной», - добавила @lichtfleck.

По данным погодного центра «Фобос», вплоть до понедельника, 19 июля, температуры в столичном регионе будут подниматься выше плюс 30 градусов, несмотря на дожди и грозы.

О сухих грозах (проходят без дождя или с минимальными осадками, дождевые капли растворяются, не доходя до земли) в Москве ранее предупреждал ученый-метеоролог Роман Вильфанд