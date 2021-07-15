Самолёт Ан-26, разбившийся на Камчатке, потерпел аварию из-за ошибки пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы.

Ссылаясь на данные бортовых самописцев воздушного судна, они пояснили, что экипаж Ан-26 получил от диспетчера всю необходимую информацию, но проигнорировал её.

Самолёт заходил на посадку на чрезмерно высокой скорости, и при этом его высота была ниже минимально допустимой. Кроме того, снижение происходило с отклонением от курса и в условиях густого тумана. При этом пилоты больше полагались на собственное зрение, чем на показания приборов. Всё это и привело к катастрофе.

Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. Некоторое время спустя его обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На борту находились 22 пассажира и шестеро членов экипажа. Все они погибли.