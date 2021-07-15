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Прокуратура попросила приговорить Калви к шести годам колонии условно

RT на русскомиещё 8
1 час назад
Российская прокуратора попросила суд приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно по делу о растрате.
Прокуратура запросила условные сроки по делу Калви
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», — заявил прокурор.
В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела.
Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.
Происшествия,Майкл Калви,ФСИН,Генпрокуратура РФ,
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