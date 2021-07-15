Прокуратура запросила условные сроки по делу Калви

Российская прокуратора попросила суд приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно по делу о растрате.Об этом сообщает ТАСС.«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», — заявил прокурор.Ранее Калви отказался признать вину в растрате.Вина полностью доказана: Прокурор озвучил выводы по делу КалвиВ конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела.Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.