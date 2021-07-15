Вихри враждебные: в Мытищах начался смерч

Днем в четверг, 15 июля, на Мытищи обрушился смерч. Видео, на котором запечатлен вихрь в Подмосковье, опубликовал Telegram-канал Mash.На записи виден облачный рукав грязно-бежевого цвета.«Она еще и крутится», - отметила автор видео. Синоптик Александр Шувалов ранее заявил, что в ближайшие дни жара будет покидать Россию «со скандалом». По его словам, возможно образование смерчей и выпадение града.Прогноз погоды: жара уйдет из России со скандаломШувалов заявил о «ненулевой вероятности» возникновения нескольких смерчей и высокой вероятности гроз, шквалистого ветра и града.По данным погодного центра «Фобос», вплоть до понедельника, 19 июля, температуры в столичном регионе будут подниматься выше плюс 30 градусов, несмотря на дожди и грозы.