Вихри враждебные: в Мытищах начался смерч

Шувалов заявил о «ненулевой вероятности» возникновения нескольких смерчей и высокой вероятности гроз, шквалистого ветра и града.

По данным погодного центра «Фобос», вплоть до понедельника, 19 июля, температуры в столичном регионе будут подниматься выше плюс 30 градусов, несмотря на дожди и грозы.