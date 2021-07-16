Россиянин сломал пальцы полицейскому при обыске

Москвич сломал дверью пальцы полицейскому, который проводил обыск в его квартире на улице Маршала Жукова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По ее словам, двое сотрудников правоохранительных органов прибыли в жилой дом утром в среду, 14 июля, на основании постановления суда. 54-летний мужчина знал, что перед ним находятся представители власти. Он не хотел пропускать стражей правопорядка на свою жилплощадь, поэтому закрыл входную дверь, когда рука одного из полицейских была в дверном проеме.

«Тем самым причинил своими действиями сотруднику телесные повреждения в виде закрытых переломов основных фаланг пальцев правой кисти со смещением отломков», — рассказала Иванова.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что москвич также «укусил за правое предплечье находившегося на службе лейтенанта полиции, после чего был задержан и доставлен в ОМВД».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Сообщается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.