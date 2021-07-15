Опубликовано видео последствий наводнения в Германии

По меньшей мере двое человек погибли и еще десятки пропали без вести из-за сильного ливня, который прошел на немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц и привел к сильному подтоплению. Об этом сообщили местные СМИ в четверг.

Власти объявили чрезвычайное положение. Министр-председатель Рейнланд-Пфальца Малу Драйер в официальном твиттере правительства федеральной земли отметила, что сильные ливни нанесли сильный удар по стране, а также выразила поддержку всем пострадавшим в результате непогоды.

После продолжительных осадков, которые принес с собой циклон "Бернд", вода затопила несколько городов в западной части страны. По информации местной полиции, больше всего пострадала федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Из-за подтоплений там обрушилось шесть жилых домов, около 25 зданий также находятся под угрозой обрушения.