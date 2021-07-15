Рекордная сумма: раскрыта контрабанда нефти на Украину

Таможенники добавили, что капитан также получил указание не разглашать реальные данные о порте назначения и получателе груза.

Против участников схемы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Первая часть статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, а также штрафы в миллион рублей.