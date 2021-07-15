Рекордная сумма: раскрыта контрабанда нефти на Украину

В ФТС выяснили, что капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска нефть, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако на самом деле нефть отправилась в украинский порт Южный в районе Одессы. Там топливо и было выгружено.
«Капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину», - заявили в ФТС.
Таможенники добавили, что капитан также получил указание не разглашать реальные данные о порте назначения и получателе груза.
Против участников схемы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Первая часть статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, а также штрафы в миллион рублей.
С1 июня 2019 года российскую сырую нефть, бензин и дизельное топливо, каменный и бурый уголь, пропан, бутан и сжиженный газ можно поставлять на Украину только с разрешения, выданного Министерством экономического развития. Такое решение было принято в ответ на недружественную политику Украины.