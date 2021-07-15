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Контрабандисты вывезли 80 тонн нефти из России на Украину

Мария Иванова
21 минуту назад
Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Рекордная сумма: раскрыта контрабанда нефти на Украину
Фото: ТАССТАСС
По данным таможенников, через Новороссийск на Украину незаконно переправили 80 тонн нефти.
В ФТС выяснили, что капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска нефть, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако на самом деле нефть отправилась в украинский порт Южный в районе Одессы. Там топливо и было выгружено.
«Капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину», - заявили в ФТС.
Таможенники добавили, что капитан также получил указание не разглашать реальные данные о порте назначения и получателе груза.
Против участников схемы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Первая часть статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, а также штрафы в миллион рублей.
С1 июня 2019 года российскую сырую нефть, бензин и дизельное топливо, каменный и бурый уголь, пропан, бутан и сжиженный газ можно поставлять на Украину только с разрешения, выданного Министерством экономического развития. Такое решение было принято в ответ на недружественную политику Украины.
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