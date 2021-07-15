Появилось видео извержения вулкана Этна

Вулкан Этна снова начал извергаться столбами дыма и пепла, как видно на кадрах, снятых в среду на острове Сицилия
в Италии
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Сообщается, что аэропорт города Катания на этот раз продолжил свою работу, в отличие от прежних случаев, когда воздушное пространство закрывалось из-за активности вулкана.
По мнению некоторых специалистов, частые извержения Этны обусловлены движением полюсов Земли.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе - его высота над уровнем моря составляет 3 350 метров. Кроме того, сицилийский гигант считается одним из самых активных вулканов на европейском континенте.