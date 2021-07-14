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Подполковник МВД совершил суицид у Третьего кольца в Москве

Анна Безрукова
1 час назад
Тело подполковника МВД нашли под пространством эстакады Третьего кольца в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».
Подполковник МВД совершил суицид у ТТК в Москве
Фото: ТАССТАСС
Известно, что подполковник Сергей Филатов ехал на машине по ТТК. Внезапно он остановил машину у проезжей части.
После его тело обнаружили под эстакадой. При себе он имел удостоверение сотрудника внутренних органов. Установлено, что мужчина совершил суицид, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.
Ранее в СМИ появились сведения, что в Москве в конце июня полицейский покончил с собой на посту рядом с посольством Туркмении.
Как сообщал телеканал РЕН ТВ, утром 20 июня дежурный комендант нашел в будке охраны дипломатического представительства тело мужчины. Оказалось, что это был старший лейтенант полиции. Согласно предварительным данным, исполнявший служебные обязанности сотрудник органов совершил самоубийство.
По факту случившегося в столичном главке Министерства внутренних дел запустили проверку. Выясняются все подробности произошедшего.
Происшествия,Сергей Филатов,МВД,Москва,
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