Подполковник МВД совершил суицид у ТТК в Москве

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Известно, что подполковник Сергей Филатов ехал на машине по ТТК. Внезапно он остановил машину у проезжей части.

После его тело обнаружили под эстакадой. При себе он имел удостоверение сотрудника внутренних органов. Установлено, что мужчина совершил суицид, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

Ранее в СМИ появились сведения, что в Москве в конце июня полицейский покончил с собой на посту рядом с посольством Туркмении.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, утром 20 июня дежурный комендант нашел в будке охраны дипломатического представительства тело мужчины. Оказалось, что это был старший лейтенант полиции. Согласно предварительным данным, исполнявший служебные обязанности сотрудник органов совершил самоубийство.