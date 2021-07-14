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Тысячи французов устроили протесты против обязательной вакцинации

Газета.Ru
20 минут назад
Спустя два дня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране на акции протеста вышли около 8 тыс человек. Об этом сообщает Le Monde.
Тысячи французов протестуют против вакцинации
Фото: ReutersReuters
В Париже несколько сотен манифестантов устроили митинг на площади Республики. Затем, скандируя: «Свобода!», протестующие прошли по бульвару Сен-Мартен, где их остановила полиция. СМИ сообщают о применении полицейскими слезоточивого газа.
Вторая демонстрация прошла на севере французской столицы. Несколько сотен людей собрались на площади Клиши, где звучали лозунги: «Долой диктатуру!», «Долой санитарные пропуска».
На опубликованных Reuters снимках с парижских улиц видны опрокинутые мусорные баки и объятая пламенем машина-погрузчик.
Акции протеста прошли во многих городах республики, в Монпелье выразить несогласие вышли 1200 человек, в Марселе — 1000, в Аннеси — 800. Всего, по данным полиции, в демонстрациях приняли участие 7800 человек.
Ранее Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть только, предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, лидер Франции предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке.
Происшествия,Эммануэль Макрон,Reuters,Франция,
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