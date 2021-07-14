В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Более 100 студентов отравились на базе отдыха в Ленобласти

РИА Новостииещё 3
2 часа назад
Порядка 125 студентов отравились на базе отдыха в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Более 100 студентов отравились на базе отдыха в Ленобласти
Фото: ТАССТАСС
Студенты Петербургского университета путей и сообщения проходили практику на одной из геолого-геодезических баз. Они почувствовали себя плохо 11 июля после ужина, впоследствии в больнице у шестерых из них выявили острую кишечную инфекцию.
Роспотребнадзор закрыл базу, поскольку выявленные там нарушения санитарного законодательства представляли угрозу жизни, говорится на сайте Роспотребнадзора Ленинградской области.
"Деятельность объекта прекращена, студенты, проходившие практику, организованно доставлены к местам постоянного проживания под медицинское наблюдение", – сказано в распространенном сообщении.
Происшествия,Роспотребнадзор,Ленинградская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители