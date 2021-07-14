Более 100 студентов отравились на базе отдыха в Ленобласти

Порядка 125 студентов отравились на базе отдыха в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.Студенты Петербургского университета путей и сообщения проходили практику на одной из геолого-геодезических баз. Они почувствовали себя плохо 11 июля после ужина, впоследствии в больнице у шестерых из них выявили острую кишечную инфекцию.Роспотребнадзор закрыл базу, поскольку выявленные там нарушения санитарного законодательства представляли угрозу жизни, говорится на сайте Роспотребнадзора Ленинградской области."Деятельность объекта прекращена, студенты, проходившие практику, организованно доставлены к местам постоянного проживания под медицинское наблюдение", – сказано в распространенном сообщении.