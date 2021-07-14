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Задержанные после драки в Москве мигранты устроили скандал в полиции

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Задержанные после массовой драки у станции метро «Кузьминки» в Москве начали скандалить в отделе полиции, видео опубликовали в Сети.
В ролике запечатлено, как один полуобнаженный задержанный ходит по отделению, ругается матом, требует, чтобы ему налили воды. Видеозапись опубликована РЕН-ТВ.
Напомним, по факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России.
В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Происшествия,Видео,МВД,Москва,
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