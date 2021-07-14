36-летняя художница погибла, спасая тонущую мать с сыном

В больнице Екатеринбурга
умерла 36-летняя художница Дарья Агупова, которая 3 июля спасла тонущую мать с полуторогодовалым сыном. Женщина прыгнула в пруд, но неудачно приземлилась — она сильно ударилась о каменистое дно и сломала ногу. Дарью экстренно доставили в больницу, где ей сделали операцию под общим наркозом. Однако у Агуповой развилась легочная тромбофилия, и врачи приняли решение подключить ее к аппарату ИВЛ. Женщину не удалось спасти, и она скончалась
7 июля от остановки сердца, сообщает «Московский комсомолец»
. Друзья Дарьи рассказывают, что 3 июля она отмечала день рождения коллеги ее молодого человека. Женщина решила сесть за стол, который находился рядом с прудом. В искусственном водоеме в это время купались жена именинника с сыном. Они купались там, где было мелко, но потом малыш потянул за собой на глубину мать, и они начали тонуть. Агупова зная, что женщина не умеет плавать, быстро прыгнула в водоем, при этом сильно повредив ногу. Художница смогла вытолкнуть на мелководье тонущих, а ее вытащили мужчины, прибежавшие на крики о помощи. Дарью доставили в больницу, где ей сделали рентген, который показал закрытый перелом нижней трети бедра со смещением. Женщину направили в другое медучреждение, где ей сделали первую операцию под местным наркозом, второе хирургическое вмешательство должно было состояться 7 июля уже под общим наркозом. Во время последней операции, когда врачи соединяли кости, они заметили, что организм Агуповой дал ответную реакцию — образование тромбов, также она пережила клиническую смерть. Художницу подключили к ИВЛ, но спасти ее не удалось. Друзья женщины отметили, что она жила своим любимым делом и сыном. «Она была замечательной мамой, в сыне души не чаяла. Недавно ему исполнилось 7 лет. Даша, конечно, устроила для него настоящий праздник. Она ко всему подходила творчески. Чтобы найти подарки, сынишке пришлось пройти увлекательный квест», — рассказала подруга художницы.