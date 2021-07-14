Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий. Власти назвали это «разборкой для дальнейшего восстановления». Видео опубликовано в telegram-канале “Подъём”.

На кадрах видно, как спецтехника спокойно разрушает деревянное здание 1928 года постройки. Как сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры достаточно было перебрать брёвна и заменить повреждённые. Вместо этого строение было снесено.

“Его не снесли, это его разобрали и заново восстановят. Там аварийность на 80% была. Большинство конструкций под замену пойдут, потому что они гнилые, у всех деревянных элементов большой износ.” - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главы комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Также чиновник отметил, что работы были согласованы и подрядчик действует по утверждённой проектной документации. Известно, что на реставрацию власти выделили 352 миллиона рублей.