Мошенники придумали эффективный способ обмана туристов

Мошенники придумали схему обмана туристов в период летних отпусков с помощью подложных сайтов для бронирования жилья, рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Он также дал советы, как обезопасить себя от такого рода мошенничества.

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Как объяснил эксперт, сначала злоумышленники регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника.

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"Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание. После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу – мошеннику", – сказал Павел Шуст РИА Новости/Прайм.

По его словам, платформа бронирования отелей в этой схеме не несет ответственности за кражу. Шуст пояснил, что потребитель вводит данные карты на стороннем сайте, созданном мошенниками и никакого отношения к официальному сайту системы бронирования не имеющем.

Эксперт перечислил несколько правил, которые помогут обезопаситься от такого мошенничества.

Во-первых, не следует взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте.

"Если бронирование осуществлялось через платформу, то и коммуникации должны вестись только через нее. Надо понимать, что специальные сервисы бронирования появились как раз для защиты прав потребителей, они берут на себя риски недобросовестности отелей. Любые договоренности с гостиницей, достигнутые за пределами платформы, не будут иметь силы", – объяснил эксперт.

Во-вторых, в абсолютном большинстве банков карточные переводы должны подтверждаться одноразовым паролем, который приходит по СМС, а в сообщении всегда указывается назначение платежа. Необходимо убедиться, что оно соответствует той операции, которую вы совершаете – если есть сомнения, лучше позвонить в банк.

В-третьих, следует стараться не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах. Учитывая, что мошеннические интернет-страницы маскируются под легитимные, не будет лишним проверить, например, название сайта, его адрес. В случае сомнений – связаться по телефону с платформой бронирования по телефону, указанному в полученном подтверждении брони, рекомендует эксперт.

По всей вероятности, в такой схеме мошенники не оказывают на потребителей серьезного давления, заставляя их совершать операции немедленно. Это надо использовать себе на пользу: в случае сомнений, проконсультируйтесь с банком, платформой бронирования или знакомыми, которые уже пользовались ее услугами, дает совет эксперт.

"К сожалению, как и в иных случаях социальной инженерии возврат денег затруднен: формально, клиент сам ввел данные карты и подтвердил операцию. В этой ситуации может быть полезно связаться с платформой бронирования, чтобы они убрали со своего сайта поддельный отель, а также с вашим банком – там дадут подробную консультацию по последующим шагам", – заключил Шуст.