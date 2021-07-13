СК проверяет случайное похищение туриста на пляже в Севастополе

Мужчины арендовали машину с имитацией оружия и решили разыграть похищение своего друга в стиле 90-х. Однако вместо знакомого они похитили совершенно другого, случайного человека. После того как шутники осознали свою ошибку, они отпустили перепуганного туриста. Отмечается, что насилие против него не применялось.