Пожар на электроподстанции ликвидировали на западе Москвы

Возгорание на электроподстанции «Солнцево» зафиксировали на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу во вторник, 13 июля.— В результате инцидента никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.Пожар произошел на улице 50 лет Октября, 10. Причиной стало возгорание трансформаторного масла на площади в десять квадратных метров.Возгорание потушили до прибытия на место подразделений МЧС. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось, что офис банка загорелся на северо-западе Москвы. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, его оперативно потушили спасатели МЧС.