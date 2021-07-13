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Пожар на электроподстанции ликвидировали на западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 1
21 минуту назад
Возгорание на электроподстанции «Солнцево» зафиксировали на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу во вторник, 13 июля.
Пожар на электроподстанции ликвидировали на западе Москвы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
— В результате инцидента никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.
Пожар произошел на улице 50 лет Октября, 10. Причиной стало возгорание трансформаторного масла на площади в десять квадратных метров.
Возгорание потушили до прибытия на место подразделений МЧС. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что офис банка загорелся на северо-западе Москвы. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, его оперативно потушили спасатели МЧС.
Происшествия,МЧС,Москва,
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