Инцидент в Шереметьево: авиакомпания объяснила жару в салоне самолета

По его словам, для замены наземного источника электропитания компании "Шереметьево Хэндлинг" потребовалось около десяти минут. Несмотря на глубокую ночь, температура в салоне самолета начала повышаться. "Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета. По счастливой случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники", - объяснил представитель авиакомпании.