Выдворят из России: Суд решил судьбу подравшихся в Москве мигрантов

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки" в Москве , по решению суда будут выдворены за пределы России , сообщается на сайте столичного главка МВД.

"Иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Москве у станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт начался на площади перед зданием театра. Толпа агрессивно настроенных человек кричала, громила автомобили и дралась.

Киргизии. Отмечается, что речь шла о приезжих из Таджикистана

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии . Причины конфликта устанавливаются.

Неизвестный накануне массовой драки выходцев из Средней Азии в Кузьминках позвонил в полицию и рассказал об этом, сообщил источник в правоохранительных органах

«12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, обратившийся в полицию отказался представиться, но пояснил, что эту информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили.

После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили.

Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания.

«После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС.

Раскрыта причина конфликта, который привел к массовой драке мигрантов в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, все началось еще 11 июля. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на курьеров с ножом. Пострадавших киргизов госпитализировали.

Информация об инциденте дошла до представителей диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.

Свидетели массовой драки, произошедшей ночью на Зеленодольской улице в столичных Кузьминках, рассказали «Газете.Ru» о деталях произошедшего.

Москвич Илья Карпов отметил, что потасовка разделилась на несколько очагов: «одна на площади, вторая у входа в метро (сторона «Макдоналдса» , у супермаркета и у других входов в метро)».

Сам очевидец, по его словам, наблюдал из окна за «действием маленькой группы из 30-40 человек возле одного из входов в метро».

«Была потасовка под окном. Поехал наряд ППС с двумя сотрудниками. Толпа разбежалась. Одного человека из толпы задержали, остальные убежали. Но минут через 20 человек 15 повели со стороны двора, в сторону метро», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Комментируя «Газете.Ru» инцидент в Кузьминках, другой житель Москвы Виктор Рублев рассказал о том, что район является криминальным и подобные случаи нередки.

«Там каждый день у «Макдоналдса» что-то происходит. Полиция там каждый день дежурит. Место криминальное», — отметил он.

Очевидец также подтвердил слова о том, что драка была разделена на несколько очагов. По его словам, участники драки разделялись на несколько групп.

«Одна толпа собралась у метро, вторая пришла со стороны улицы Зеленодольской. И у метро встретились», — добавил Рублев.

Руководитель фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова заявила «Мосленте», что массовые беспорядки с участием почти двухсот приезжих из Таджикистана и Киргизии — позор и дикость.

«Это не культурные обычаи и не особенности менталитета, — заявила Гулзина Маматахунова. — Это настоящая дикость, которая вызывает страх. Сейчас жители Кузьминок, особенно пожилые люди, скорее всего, просто боятся выйти из дома. Из-за людей, устроивших все это, страдают не только мигранты, но и русские».

Глава фонда напомнила, что подобная ситуация год назад случилась в Екатеринбурге. В июле 2020 года столкновения между несколькими десятками таджиков и киргизов шли на улицах города два дня подряд. «Причина была аналогичной, — поясняет Гулзина Маматахунова. — Таджик напал на киргиза с мачете».

Прекратить массовые столкновения не смогли даже правоохранительные органы. Драки прекратились только под давлением представителей таджикской и киргизской диаспор Екатеринбурга. По словам Гулзины Маматахуновой, в Москве наиболее вероятен тот же сценарий.

«Массовые драки говорят о проблеме социальной интеграции мигрантов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин , комментируя драку с участием до 200 человек между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы.

«В первую очередь это говорит о том, что налицо сбой социальной интеграции мигрантов. Из-за этого у них нет понимания, что они обязаны соблюдать российские законы и требования общественного порядка», – убежден профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин.

«При этом, – подчеркнул эксперт, – ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем».

«Поэтому, – полагает собеседник, – нужны развернутые программы социнтеграции. Нужно вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы нашего общества. Тогда мы получим активных граждан, которые будут вносить вклад в наше социальное и культурное развитие».

По словам Дискина, «денег на это нужно не так много».

«Здесь явно недорабатывают социальные и культурные автономии. Их задача ровно в этом и состоит, – пояснил собеседник. – Кроме того, социальной интеграцией мигрантов должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Они это делают плохо, так как у них нет на это серьезных ресурсов. Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы».

Дискин также отметил, что «ФАДН должно прогнозировать напряжение среди мигрантов, которое потом приводит к дракам», а органы правопорядка обязаны их наказывать – «высылать тех, кто участвовал в драках, на родину».

Собеседник подчеркнул, что «сбой социальной интеграции мигрантов – острейшая проблема».