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Участников массовой драки в Москве выдворят из России

Свободная прессаиещё 7
34 минуты назад
В Москве минувшей ночью в отделы полиции было доставлены более 100 участников массовой драки, которая произошла около станции метро «Кузьминки». Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
«Иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ», - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Предположительно, в потасовке принимали участие трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии, пишет НСН.
Происшествия,Москва,Россия,
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