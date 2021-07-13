Участников массовой драки в Москве выдворят из России

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».