В Иркутске мужчина с ребенком грозился прыгнуть с балкона

Житель Иркутска вылез с маленьким ребенком на руках за ограждение балкона после того, как его жена подала на развод. Об этом сообщает Telegram-канал Hue

По данным канала, 34-летний Роман Терентьев вышел на карниз 13-го этажа, держа ребенка на руках, и потребовал встречи с женой, которая написала заявление в полицию после избиения супругом и подала на развод.

Женщина, узнав о произошедшем, приехала домой и зашла в квартиру. Она пыталась договориться с мужем, который уже два часа стоял на балконе, держа ребенка на руках. Не прыгать его уговаривали и соседи, уточнил Hue

На кадрах, размещенных Telegram-каналом, видно, что мальчик на руках у Терентьева был полностью раздет, а в Иркутске шел дождь. Спасатели установили надувной куб под балконом на случай, если мужчина решит прыгнуть или упадет.

По данным Telegram-канала 112 , супругу Романа Терентьева проинструктировали сотрудники экстренных служб. После переговоров Роман Терентьев одумался и вернулся с ребенком в квартиру. Но, как пишет Telegram-канал Baza , через несколько минут вылез обратно и остался на карнизе один.