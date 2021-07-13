Масштабному столкновению мигрантов в Москве предшествовал конфликт из-за девушек, закончившийся поножовщиной. Об этом пишет РЕН ТВ.
Массовая драка, в которой приняли участие около 180 человек, произошла между уроженцами Средней Азии около полуночи, в районе станции метро «Кузьминки». В результате были госпитализированы два человека, более 100 доставлены в отделы полиции. Источники в правоохранительных органах сообщили, что полицию заранее предупредили о побоище, однако оно началось гораздо позже, чем предполагалось изначально.
По данным РЕН ТВ, 11 июля уроженцы Таджикистана избили мигрантов из Киргизии, которые заступились за своих девушек. На видео инцидента, опубликованного изданием, молодые люди сначала дерутся на тротуаре, а затем на проезжей части. Одного из участников потасовки избили ногами.
Руководитель московского регионального отделения Общероссийского кыргызского конгресса Марсель Салахунов отметил, что конфликт, ставший причиной драки, произошел «на бытовом уровне».
«Ребята играли в бильярд и между собой что-то не поделили. Там же произошла стычка. Когда она закончилась, через какое-то время она продолжилась с применением холодного оружия. Там, насколько я знаю, были нанесены порезы», - пояснил он.
Салахунов также подчеркнул, что представители кыргызской и таджикской диаспор готовят совместное заявление, и выразил уверенность, что конфликт постепенно утихнет.