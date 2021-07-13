По данным РЕН ТВ, 11 июля уроженцы Таджикистана избили мигрантов из Киргизии, которые заступились за своих девушек. На видео инцидента, опубликованного изданием, молодые люди сначала дерутся на тротуаре, а затем на проезжей части. Одного из участников потасовки избили ногами.