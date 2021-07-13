Полицию предупреждали о массовой драке в Москве

Сотрудников правоохранительных органов Москвы заранее предупредили о готовящейся массовой драке мигрантов, которая в итоге вспыхнула у метро «Кузьминки» минувшей ночью. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

Массовая драка, в которой приняли участие около 180 человек, произошла около полуночи в районе станции метро «Кузьминки». В результате были госпитализированы два человека.

«Двенадцатого июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро «Кузьминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Правоохранитель пояснил, что неизвестный обратился в полицию и заявил, что узнал о готовящейся массовой драке из группы в WhatsApp, куда его сначала добавили, а затем удалили.

При этом, получив сообщении о возможных беспорядках, сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили. Драка началась позже, отметил он.

На причастность к массовой драке проверяются 102 человека, которые были доставлены в отделы полиции, пояснил источник « Интерфакса ». Он также подчеркнул, что по факту инцидента начата процессуальная проверка.