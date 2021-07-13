СМИ: более 100 человек доставлены в УВД Москвы после массовой драки в Кузьминках. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность к потасовке, которая произошла минувшей ночью.Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в московской полиции.Раскрыта причина потасовки мигрантов в Москве«В отделы были доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке», — сказал собеседник агентства. По факту случившегося начата процессуальная проверка.Ранее СМИ писали, что конфликт начался на Зеленодольской улице. Несколько человек, по предварительным данным, попали в больницы с ножевыми ранениями.