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СМИ: более 100 человек доставлены в УВД Москвы после массовой драки в Кузьминках

Говорит Москва
1 час назад
СМИ: более 100 человек доставлены в УВД Москвы после массовой драки в Кузьминках. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность к потасовке, которая произошла минувшей ночью.
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в московской полиции.
«В отделы были доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке», — сказал собеседник агентства. По факту случившегося начата процессуальная проверка.
Ранее СМИ писали, что конфликт начался на Зеленодольской улице. Несколько человек, по предварительным данным, попали в больницы с ножевыми ранениями.
Происшествия,Видео,МВД,Москва,
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