Опубликовано видео последствий взрыва в гостинице в Геленджике

Количество жертв взрыва в Геленджике возросло до двух. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Врачи рассказали агентству, что в тяжелом состоянии после взрыва госпитализировали четырех человека, в том числе ребенка.

По данным РИА Новости, сотрудники МЧС спасли одного человека из-под завалов на месте происшествия.

Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал, что, по предварительной информации, под завалами больше никого нет.