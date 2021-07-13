Опубликовано видео последствий взрыва в гостинице в Геленджике

Количество жертв взрыва в Геленджике
возросло до двух. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Врачи рассказали агентству, что в тяжелом состоянии после взрыва госпитализировали четырех человека, в том числе ребенка.
По данным РИА Новости, сотрудники МЧС
спасли одного человека из-под завалов на месте происшествия.
Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал, что, по предварительной информации, под завалами больше никого нет.
Взрыв в гостинице «Азария», расположенной в центре Геленджика, произошел утром 13 июля. Мэр Геленджика подтвердил информацию о гибели одного человека и трех пострадавших.