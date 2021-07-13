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Взрыв в Геленджике: число погибших возросло до двух, под завалами люди

Мария Иванова
40 минут назад
Количество жертв взрыва в Геленджике возросло до двух. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Врачи рассказали агентству, что в тяжелом состоянии после взрыва госпитализировали четырех человека, в том числе ребенка.
По данным РИА Новости, сотрудники МЧС спасли одного человека из-под завалов на месте происшествия.
Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал, что, по предварительной информации, под завалами больше никого нет.
Взрыв в гостинице «Азария», расположенной в центре Геленджика, произошел утром 13 июля. Мэр Геленджика подтвердил информацию о гибели одного человека и трех пострадавших.
Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что речь идет о взрыве газа, произошедшем на кухне. На первом этаже здания были повреждены внутренние конструкции, из «Азарии» эвакуировали 50 человек. На месте работают спасатели.
Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,Геленджик,
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