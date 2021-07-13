Трагедия в Ставропольском крае: бронетранспортёр раздавил «Газель»

Два человека погибли, четверо получили травмы в результате ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской «Газели» в Предгорном районе Ставропольского края
. Об этом сообщает РЕН ТВ
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По данным издания, авария произошла в хуторе Тамбукан.
На фотографиях, приведенных изданием, видно, что в результате столкновения военная машина просто «смяла» пассажирский микроавтобус.
По предварительным данным, в «Газели» находилось девять человек. Погибли двое, еще четверо получили травмы, в том числе трое детей, отмечает телеканал.
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