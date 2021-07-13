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Трагедия в Ставропольском крае: бронетранспортёр раздавил «Газель»

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Два человека погибли, четверо получили травмы в результате ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской «Газели» в Предгорном районе Ставропольского края. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия в Ставропольском крае: бронетранспортёр раздавил «Газель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, авария произошла в хуторе Тамбукан.
На фотографиях, приведенных изданием, видно, что в результате столкновения военная машина просто «смяла» пассажирский микроавтобус.
По предварительным данным, в «Газели» находилось девять человек. Погибли двое, еще четверо получили травмы, в том числе трое детей, отмечает телеканал.
Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с участием танка. В пресс-службе военного округа пояснили, что во время транспортировки большегрузным автомобилем одной из воинских частей танка (музейного экспоната) был задет полуприцеп грузовой машины, которая стояла на обочине.
ДТП с участием военное техники произошло и во Владивостоке. Там таксист за рулем автомобиля «Тойота Приус» в нарушение правил дорожного движения сделал попытку вклиниться в колонну военной техники и врезался в БТР-82А. В результате ДПТ никто не пострадал.
Происшествия,Ставропольский Край,
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