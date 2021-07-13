Трагедия в Ставропольском крае: бронетранспортёр раздавил «Газель»

Два человека погибли, четверо получили травмы в результате ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской «Газели» в Предгорном районе Ставропольского края . Об этом сообщает РЕН ТВ

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, авария произошла в хуторе Тамбукан.

На фотографиях, приведенных изданием, видно, что в результате столкновения военная машина просто «смяла» пассажирский микроавтобус.

По предварительным данным, в «Газели» находилось девять человек. Погибли двое, еще четверо получили травмы, в том числе трое детей, отмечает телеканал.

Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с участием танка. В пресс-службе военного округа пояснили, что во время транспортировки большегрузным автомобилем одной из воинских частей танка (музейного экспоната) был задет полуприцеп грузовой машины, которая стояла на обочине.