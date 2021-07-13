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В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ

РИА Новостииещё 2
1 час назад
Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"Снова ты?": россиянку дважды спасли в Греции
Фото: ТАССТАСС
"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году", - сообщает телеканал.
Сам спасатель сказал телеканалу, что был так удивлён, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?".
Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.
Происшествия,Крит,Греция,
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