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Из российской колонии сбежала 60-летняя мошенница

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
В Волгоградской области с выездного объекта колонии-поселения 3 сбежала 60-летняя осужденная по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщили ТАСС.
Из российской колонии сбежала 60-летняя мошенница
Фото: Денис Гуков / РИА НовостиДенис Гуков / РИА Новости
По данным УФСИН, побег совершила Орехова Галина Алексеевна, родившаяся 16 апреля 1961 года. По решению суда в 2020 году она была приговорена к одному году и восьми месяцам лишения свободы, в настоящее время ведется ее розыск. Сотрудники УФСИН вместе с полицейскими уже организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденной.
Кроме того, по факту произошедшего назначена служебная проверка. Как отметили в УФСИН, в соответствии с законодательством в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором местной администрации.
13 июля сообщалось, что сотрудники управления ФСИН по Новосибирской области совместно с полицейскими разыскивают двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения 8.
Происшествия,Побег,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Волгоградская Область,
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