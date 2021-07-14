Из российской колонии сбежала 60-летняя мошенница

По данным УФСИН, побег совершила Орехова Галина Алексеевна, родившаяся 16 апреля 1961 года. По решению суда в 2020 году она была приговорена к одному году и восьми месяцам лишения свободы, в настоящее время ведется ее розыск. Сотрудники УФСИН вместе с полицейскими уже организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденной.