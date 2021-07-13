Москвичка погибла, выпав из окна: родители пытаются доказать убийство

На очередной коллегии Генпрокуратуры России глава ведомства Игорь Краснов заявил, что в 2020 году прокуроры вскрыли более пяти миллионов нарушений на стадии следствия. Однако доказать, что следователи допустили ошибку, зачастую бывает весьма непросто. Именно в такой ситуации оказались родители 18-летней москвички Полины Банниковой: студентка РАНХиГС погибла в ночь на 16 ноября 2020 года, разбившись при падении с десятого этажа. Полицейские сразу списали смерть девушки на суицид, однако ее близкие уверены: Полину выбросила с балкона ее подруга, с которой они были вместе в тот вечер. Родители Банниковой все же смогли добиться расследования, обратившись к главе СКР Александру Бастрыкину , но следователи не спешат разбираться в нестыковках и противоречиях этого дела. В подробностях запутанной истории разбиралась «Лента.ру»

Фото: @blin___polin @blin___polin

Согласно статье 49 Конституции России , человек считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена приговором суда. По этой причине «Лента.ру» изменила имя подруги погибшей Полины Банниковой.

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Москвичка Полина Банникова с детства профессионально занималась легкой атлетикой. На тренировках она познакомилась с Мариной Кузнецовой — не только партнером по команде, но и соседкой: квартиры их родителей были неподалеку. И хотя Марина была на два года старше, девочки сдружились и много времени проводили вместе.

В 2020 году, поступив в академию, Полина вернулась в Москву . Ее родители большую часть времени проводили в Рязани — в год пандемии COVID-19 их архитектурное бюро перевели на удаленку, а Полина и Савелий стали жить в «двушке» на Международной улице (Таганский район Москвы). Полина пыталась познакомить Савелия с Мариной, но их общение не заладилось, молодому человеку Кузнецова не понравилась.

В конце октября Савелий сделал Полине формальное предложение руки и сердца, молодые стали готовиться к свадьбе. 2 ноября он улетел во Владивосток навестить родителей. А днем в воскресенье, 15 ноября, Полина получила сообщение в Instagram от Марины: ее бросил парень, она хотела встретиться и пожаловаться на судьбу.

Кузнецова знала, что квартира ее подруги свободна, а потому предложила Полине посидеть у нее и выпить. Банникова не любила спиртное, она стала предлагать подруге другие варианты, но в конце концов Марина настояла на своем. Девушки встретились на улице около 17:30, зашли в магазин, взяли шампанского и пошли к Полине.

Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем подруги еще трижды заходили в магазин за спиртным — по показаниям Марины, они покупали шампанское, пиво и алкогольные коктейли. Последний раз вышли в магазин в начале второго ночи: камера зафиксировала, что оттуда они вернулись с пакетом. На часах была половина второго ночи.

«Смотри, твоя девушка нос разбила»

Савелий проснулся примерно час спустя, когда во Владивостоке было раннее утро, сразу зашел в Instagram и увидел сторис своей девушки вместе с Мариной. Они танцевали на кухне со спиртным в руках. Молодого человека это удивило, ведь он никогда не видел Полину пьяной. Савелий попытался позвонить ей, она не ответила, но сразу прислала сообщение.

Около 3:28 по Москве Савелию позвонил неизвестный абонент. Он не взял трубку, но тут же получил сообщение: «Это я, Марина, возьми трубку».

По словам Харина (такие же показания он давал и на всех официальных допросах), Марина, не выключая камеру, стала жаловаться, что Полина закрылась от нее. Глядя на Савелия, Кузнецова с каждым словом становилась все агрессивнее, а потом вскочила и пошла к Полине.

Девушка лежала на кровати и засыпала. Кузнецова, не прерывая трансляции, села на кровать к подруге, начала ее толкать, обзывать и щелкать резинкой ее трусов. Савелий попросил Марину дать ему поговорить с Полей.

Около трех часов ночи Николай, сосед Полины, услышал, что в ее квартире скандалят, но не разобрал слов. Примерно в то же время другая соседка Банниковой проснулась от ударов — как будто кто-то прыгал по чему-то мягкому.

В 03:39 по Москве Марина опять позвонила Савелию по видеосвязи и стала кричать в рубку: «Твоя ***** [девушка легкого поведения] меня укусила!» На внешней стороне правого предплечья Марины молодой человек действительно увидел глубокий укус.

Затем Марина развернула телефон, и Харин увидел Полину, которая лежала без движения на полу в родительской комнате у самого выхода на балкон, ее голова была неестественно вывернута. А Кузнецова в это время сидела на родительской кровати, и у нее, по словам Савелия, была истерика.

Молодой человек быстро понял всю серьезность ситуации и постарался успокоить Марину — он сказал, что ее рану надо обработать, а аптечка лежит на кухне. А еще Харин как бы между прочим уточнил: «А Полина вообще жива?»

Через 1,5 минуты Полина Банникова уже летела вниз с балкона — этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Я на десятом этаже — поднимайся сюда»

Согласно выводам экспертизы, тело Полины ударилось о землю в 3 часа 40 минут 29 секунд. Меньше пяти минут спустя вызов о ЧП поступил на пульт «103», при этом установить звонившего не удалось. Но это была не Марина — она в 03:40 позвонила отцу и говорила с ним на протяжении восьми минут.

Уже в 03:52 он вместе с матерью Кузнецовой был на месте гибели Полины. Врачи прибыли на место происшествия через минуту, а в 4:08 к дому подъехали полицейские. Через две минуты патрульный зашел в подъезд и поднялся в квартиру Банниковых.

За те 18 минут, что прошли от приезда родителей Марины Кузнецовой до прибытия полицейских, в квартире погибшей Полины все изменилось. Там навели порядок, заправили обе кровати, а перед балконом в комнате родителей горой свалили игрушки. По словам Савелия Харина, в то время, когда он по видеосвязи общался с Мариной, ничего подобного не было.

В это время Савелий дозвонился до родителей Полины, и те немедленно выехали из Рязани в Москву. Упавшую с балкона девушку доставили в Склиф в 04:25. Спустя 30 минут врачи констатировали ее смерть.

По версии Марины Кузнецовой, события в квартире Банниковых развивались так: в какой-то момент Полина внезапно озверела и бросилась на нее, ударила и укусила за руку. Тогда Марина стала звонить отцу, чтобы он ее забрал, а Полина в этот момент крикнула: «Если ты уйдешь — я сброшусь с окна».

Марина продолжила одеваться, и тогда Полина побежала на балкон в комнате родителей и прыгнула вниз. Но Савелий Харин и родители погибшей девушки с этим категорически не согласны. По их мнению, Марина (она на легкой атлетике упорно тренировалась в толкании ядра) подняла Полину и сбросила ее с балкона.

Среди аргументов, которые приводит потерпевшая сторона, есть несколько фактов, которые требуют проверки следственным путем. Так, на записях с камер наблюдения видно, как Полина падает с десятого этажа. При этом в полете девушка не шевелит ни руками, ни ногами, а ее тело делает кульбит вперед.

Такое движение характерно для человека в бессознательном состоянии: если бы Полина прыгнула с балкона сама, то делала бы хаотичные движения в воздухе.

А для случайно выпавшего человека характерны инстинктивные попытки схватиться за что-то — но их, судя по записям с камер наблюдения, у Полины не было

Кроме того, по данным судмедэкспертов, ребра погибшей девушки были словно вдавлены внутрь, причем как спереди, так и сзади. Такие травмы не характерны для падения с высоты на ноги, зато встречаются при избиении ногами людей, лежащих на полу.

А еще на бедрах Полины были хорошо различимы царапины. По словам экспертов — это следы волочения. Такие повреждения могли возникнуть, когда тело девушки перетаскивали через старые деревянные рамы балконного окна. Но следствие не дало оценку всем этим нестыковкам, которых в деле немало.

***

Уголовное дело о гибели Полины Банниковой было возбуждено лишь спустя три месяца после трагедии, причем в ситуацию пришлось вмешаться главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину — к нему обратились родители погибшей девушки.

Но следствие до сих пор не сдвинулось с мертвой точки: все нестыковки в нем так и не были проверены.

Следователи почему-то не дали даже формальных объяснений ни путаным показаниям Марины, ни странным повреждениям на теле ее погибшей подруги. Хотя формально следственные действия продолжаются до сих пор

Но главное — версия о том, что Полина, у которой в жизни все было хорошо, вдруг выбросилась из окна накануне свадьбы, выглядит по меньшей мере неправдоподобно. А вторая версия, которой придерживаются родители погибшей Полины, поразительно жестока.