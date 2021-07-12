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СМИ: в Петербурге задержанный скончался по дороге в суд

Газета.Ru
41 минуту назад
Задержанный, которого везли в один из судов Санкт-Петербурга, скончался в автозаке. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". По данным издания, инцидент произошел вечером 12 июля. Причины смерти задержанного пока неизвестны.
В Петербурге задержанный скончался по дороге в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что мужчину везли в Ломоносовский районный суд Ленинградской области, расположенный в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его смерти.
Ранее судебный пристав закрылся в одном из помещений Хорошевского суда в Москве и совершил суицид.
На данный момент причина самоубийства неизвестна. До этого в Новосибирске конвоир открыл огонь по доставленному в суд арестанту после того, как тот напал на одного из сотрудников полиции.
От полученных травм находившийся под следствием мужчина скончался на месте. Погибшего обвиняли в сбыте или пересылке наркотических веществ.
В феврале прошлого года бывший глава управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале суда после того, как ему вынесли приговор по делу о вымогательстве. Позже выяснилось, что он скончался.
Происшествия,ФСИН,МВД,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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