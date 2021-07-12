В Петербурге задержанный скончался по дороге в суд

Ранее судебный пристав закрылся в одном из помещений Хорошевского суда в Москве и совершил суицид.

На данный момент причина самоубийства неизвестна. До этого в Новосибирске конвоир открыл огонь по доставленному в суд арестанту после того, как тот напал на одного из сотрудников полиции.