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Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок

РИА Новостииещё 3
1 час назад
Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде, отрицающей распад СССР и Российскую Федерацию как государство, к 6 годам заключения, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Отрицающий распад СССР экстремист получил срок
Фото: ТАССТАСС
Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы.
По данным суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным суда, являлся руководителем регионального отделения и называл себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области".
"Уголовное дело в отношении одного из организаторов преступной организации было выделено в отдельное производство. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным (в организации деятельности экстремистской организации - ред.) и приговорил к 6 годам исправительной колонии общего режима", - сообщила Рудник.
По информации СК, дело еще одного лидера запрещенной организации рассматривается в суде, а материалы по делу третьего задержанного находятся в прокуратуре с обвинительным заключением. Остальные члены экстремистской организации, которые активно участвовали в ее деятельности, знакомятся с материалами уголовного дела.
Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,СКР,Россия,Волгоград,
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