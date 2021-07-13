Отрицающий распад СССР экстремист получил срок

Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы.