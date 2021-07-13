Отрицающий распад СССР экстремист получил срок

Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы.
По данным суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным суда, являлся руководителем регионального отделения и называл себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области".
По информации СК, дело еще одного лидера запрещенной организации рассматривается в суде, а материалы по делу третьего задержанного находятся в прокуратуре
с обвинительным заключением. Остальные члены экстремистской организации, которые активно участвовали в ее деятельности, знакомятся с материалами уголовного дела.