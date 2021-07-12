Названа приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке

Пилоты снизились до высоты ниже минимально безопасной вопреки указаниям диспетчера и сигналам радиовысотомера. Они оказались в нижнем крае облачности. Таким образом, экипаж лишился устойчивого визуального контакта с земными ориентирами, что привело к столкновению со склоном горы.