В понедельник в социальных сетях распространилось видео падения двух девушек с качелей, установленных недалеко от обрыва.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что девушки отделались царапинами и и ссадинами, так как перед обрывом был скальный выступ.