Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту падения двух девушек с качелей в горах республики, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.В понедельник в социальных сетях распространилось видео падения двух девушек с качелей, установленных недалеко от обрыва."По данному факту проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник.Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что девушки отделались царапинами и и ссадинами, так как перед обрывом был скальный выступ.Смертельное "солнышко": ребенок погиб на глазах друзей