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Прокуратура проверяет факт падения двух девушек с качелей в горах Дагестана

ТАССиещё 2
2 часа назад
Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту падения двух девушек с качелей в горах республики, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
В понедельник в социальных сетях распространилось видео падения двух девушек с качелей, установленных недалеко от обрыва.
"По данному факту проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник.
Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что девушки отделались царапинами и и ссадинами, так как перед обрывом был скальный выступ.
Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,Республика Дагестан,
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