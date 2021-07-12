«Я родился здесь»: в Сочи таксист наорал на пассажира из-за подсказки

Telegram-канал « Сочи 1 » опубликовал видео ссоры, которая произошла между таксистом и пассажиром в Сочи . Водителю не понравилось, что пассажир посоветовал ему выбрать другой маршрут.

Фото: ТАСС ТАСС

Таксист попросил «не рассказывать, сколько ему тут ехать», а пассажир в ответ заявил, что живет в Сочи 20 лет.

«Да мне ***, сколько ты здесь живешь. Я родился здесь. < > Че ты мне указываешь, как мне ехать», - кричал на пассажира водитель.

Пассажирке, снимавшей конфликт на камеру, он пригрозил разбить телефон.

Ранее в Сочи на таксиста напал пассажир. Водитель такси довез мужчину до пункта назначения, после чего тот ударил таксиста камнем по голове. Затем нападавший сел за руль и уехал.