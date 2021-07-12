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«Я родился здесь»: в Сочи таксист наорал на пассажира из-за подсказки

Мария Иванова
35 минут назад
Telegram-канал «Сочи 1» опубликовал видео ссоры, которая произошла между таксистом и пассажиром в Сочи. Водителю не понравилось, что пассажир посоветовал ему выбрать другой маршрут.
«Я родился здесь»: в Сочи таксист наорал на пассажира из-за подсказки
Фото: ТАССТАСС
Таксист попросил «не рассказывать, сколько ему тут ехать», а пассажир в ответ заявил, что живет в Сочи 20 лет.
«Да мне ***, сколько ты здесь живешь. Я родился здесь. < > Че ты мне указываешь, как мне ехать», - кричал на пассажира водитель.
Пассажирке, снимавшей конфликт на камеру, он пригрозил разбить телефон.
Ранее в Сочи на таксиста напал пассажир. Водитель такси довез мужчину до пункта назначения, после чего тот ударил таксиста камнем по голове. Затем нападавший сел за руль и уехал.
Машину нашли разбитой - угонщик врезался на ней в бетонную стену. Его самого вскоре задержали. Нападавшим оказался неоднократно судимый 29-летний житель Сочи.
Происшествия,Сочи,
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