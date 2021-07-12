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Появилось видео драки в парламенте Грузии

Юрий Столбов
2 часа назад
В парламенте Грузии подрались депутаты и ворвавшиеся в здание журналисты.
На кадрах видно, как между политиками и представителями СМИ происходит драка. Стороны разнимает охрана.
Ранее сообщалось, что в здание грузинского парламента ворвались журналисты.
Протесты начались после того, как оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.
Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.
После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».
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